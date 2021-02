green

En las últimas horas se han hecho virales las declaraciones de Leonard Rentería, un joven artista de Buenaventura que fue entrevistado en Blu Radio y terminó muy indignado por las preguntas que le hicieron allí.

Desde la semana anterior, en el puerto estaban impulsando una iniciativa para protestar durante este fin de semana por todo lo que está sucediendo allí. En redes se han conocido videos en los que se escuchan disparos y este domingo cientos de ciudadanos salieron a manifestarse en las calles del municipio, que es el más grande del Valle del Cauca.

Precisamente, por dichas protestas, Paola Ochoa, periodista de Blu Radio cuestionó al artista y le dijo: “El problema es que el puerto de Buenaventura mueve 60 % del total de la mercancía que entra y sale del país… ¿No cree usted que el daño puede ser casi que irreparable si siguen con esta idea de bloquear el puente del Piñal?”.

“¿Irreparable para quien, señora periodista?”, le respondió Rentería, quien ha compartido en sus redes sociales la realidad de lo que vive esa zona del país.

“Para todos los colombianos, para cincuenta millones de personas”, le respondió Ochoa, quien ha sido criticada por otros cuestionamientos al presidente Iván Duque.

En la entrevista también intervino Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio. Él también tuvo un cruce con el joven que quería responder, aunque el comunicador buscara hacerle otro cuestionamiento.

Cuando Rentería tuvo oportunidad de hablar, finalmente expuso argumentos con los que enmudeció a los dos locutores: “La gente de Buenaventura está cansada de esta situación. Quiere vivir tranquila, pero no hay garantías. ¿Te parece poco la pobreza en la que viven acá?, 80 % de pobreza. Si no les parece justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho, pues a mí sí. ¿Sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa comiendo rico, viviendo bien y tranquilos; nosotros, los que movemos el puerto y trabajamos acá no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza, y ahora les parece mal que nosotros taponemos para que nos presten atención. A ustedes lo único que les interesa, por lo que acabo de escuchar, es que la mercancía entre y salga…”, expresó.

Para cerrar las certeras palabras con las que enmudeció a Ochoa, el joven señaló que “les debería dar vergüenza eso que están diciendo”, pues aseguró que “deberían sentir empatía por un pueblo que le ha dado tanto a este país, que no hace más que desconocerlo y tener comportamiento racistas”.

