El congresista David Racero reveló el pasado primero de febrero un audio en el que se puede escuchar al concejal del Centro Democrático decirle al líder social: “No sea igualado. Si quiere tener problemas conmigo, no es sino que me diga. Yo si le salgo a lo que quiera”.

De acuerdo con la grabación, las declaraciones de Munévar se habrían dado como respuesta a una fotografía publicada en Facebook por Cortés, donde el cabildante aparece junto a otros funcionarios, quienes votaron ‘SÍ’ al aumento de impuestos en Villa de Leyva.

El líder social, que recalcó que nunca compartió la imagen en cuestión, aseguró en la W Radio que el caso fue puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, ya que siente que no tiene garantías dentro del departamento.

Aunque ofreció disculpas públicas ante el concejo municipal y la comunidad por su actitud, Munévar manifestó en la emisora que nunca amenazó a Cortés, sino que esa es la manera y el tono en el que siempre ha hablado.

“No voy a negar que el audio es mío, pero no está completo. Además, yo soy un campesino neto y mi forma de hablar lamentablemente es esa. Así hablo yo. No obstante, acepto que no es la manera correcta”, concluyó en el espacio radial.