Este miércoles 18 de marzo, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) entregó varios Sellos Equipares a entidades públicas, reconocimientos que certifican ambientes laborales con equidad de género.

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Delegados del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, Superintendencia de Transporte y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales acudieron a las instalaciones del cooperador internacional para recibir estas insignias.

Permanece brecha de género en Colombia

El representante residente de PNUD Colombia, Claudio Tomasi, señaló que en Colombia, según varios estudios, aún se evidencia una brecha de género de 24 % entre hombres y mujeres.

Además, sobre el trabajo doméstico señaló que las mujeres dedican en promedio siete horas y media a las labores del hogar, mientras que los hombres tres horas y media.

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Sin embargo, el representante también destacó los avances en igualdad al destacar que actualmente 48,7 % de los cargos de decisión en el sector público están ocupados por mujeres.

“Se han logrado avances importantes en la participación de las mujeres en el mundo laboral, pero aún persisten desigualdades. Por eso es fundamental que las instituciones públicas lideren cambios, adoptando políticas y prácticas que promuevan la igualdad de género y protejan los derechos de las mujeres”, señaló Tomasi.

Sello Equipares, más que un reconocimiento

Con la entrega de estos reconocimientos, el representante Tomasi destacó que Colombia se posiciona como el segundo país en todo el mundo, después de República Dominicana, con más entidades certificadas por el Sello Equipares.

“Es clave que cada vez más instituciones se sumen a este proceso. Integrar el enfoque de igualdad en la gestión diaria no solo mejora las condiciones dentro de las organizaciones, sino que también contribuye a construir una sociedad más justa e incluyente”, afirmó.

Los sellos se entregaron de esta forma:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Sello de Igualdad de género en las Instituciones públicas – Equipares Público Bronce.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- Equipares Público Bronce.

Superintendencia de Transporte – Equipares Público Bronce.

Ministerio de Trabajo – Sello de Igualdad de género en las Instituciones públicas – Equipares Público Plata.

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – Sello de Igualdad de género en las Instituciones públicas – Equipares Público Plata.

¿Qué es el Sello Equipares?

El Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas (The Gender Equality Seal in Public Institutions, GES for Public Institutions, por sus siglas en inglés) es una propuesta para apoyar y reconocer los esfuerzos que hacen las instituciones públicas hacia el logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el marco de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

El Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas propone acelerar la transversalización de género en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS a partir de un proceso integral que transforme la institucionalidad, tanto en sus dimensiones internas como externas. En el nivel interno se propone trabajar en la cultura institucional y los procesos que constituyen el corazón del funcionamiento de las organizaciones. A nivel externo, se propone mirar la política pública, sus enfoques y posibles impactos en la vida de las mujeres y en la igualdad de género.

Este sello reconoce a las entidades públicas que se comprometen activamente a impulsar la creación de medidas para eliminar la discriminación de género, promoviendo así la igualdad de oportunidades de desarrollo y la implementación de mecanismos que permitan el seguimiento y mejora continua en materia de igualdad de género.

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