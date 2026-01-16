Hombres armados pertenecientes a las disidencias de las Farc hurtaron dos vehículos tipo niñera en la tarde del jueves 15 de enero sobre la vía Popayán-Cali, a la altura del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. En los camiones eran transportados 19 automotores, en un nuevo hecho que evidencia la compleja situación de seguridad en este corredor vial del suroccidente del país.

De acuerdo con información entregada por integrantes del Ejército, los hechos ocurrieron en la Variante de Santander de Quilichao, un tramo de la carretera Panamericana. Allí, varios hombres fuertemente armados interceptaron a los conductores y los obligaron a descender de los vehículos bajo amenazas con armas de fuego.

“Los alzados en armas, en camionetas y motocicletas, salieron a este punto de la vía, que también es considerada Panamericana, para así interceptar a los dos vehículos, tipo niñera, para después sacar a balazos a los conductores de la cabina y luego llevárselos hacia el sector de Buenos Aires”, relataron los soldados citados por El País de Cali, quienes participan en los operativos desplegados en la zona.

Según reportes recogidos por el medio citado, entre habitantes del sector, las dos niñeras fueron vistas posteriormente transitando por la vía que conduce al corregimiento de Timba, lo que encendió las alertas de la comunidad y motivó el desplazamiento de unidades del Ejército y la Policía hacia esa zona rural del Cauca.

📌Este fue el momento cuando disidentes de las Farc se robaron dos vehículos tipo niñera en el norte del Cauca.➡️ Más información: https://t.co/l0wfUiRsCH pic.twitter.com/G9OvJsVQgC — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 16, 2026

Los militares explicaron que los camiones transportaban automotores de la marca Toyota. “Los vehículos transportaban automotores de la marca Toyota, en total 17 automóviles de esta reconocida empresa, y los conductores tenían como objetivo llegar a la ciudad de Pasto, Nariño, con estos carros recién entregados por las ensambladoras”, indicaron las fuentes castrenses.

Por ahora, las autoridades adelantan labores de búsqueda con apoyo de drones y otros dispositivos tecnológicos para ubicar los camiones y los vehículos hurtados. Los operativos se concentran en zonas rurales donde tiene presencia la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Tenemos información de los dos lotes o predios donde están estacionadas las niñeras. Ahí que se supone que están los otros 17 automóviles, entonces en las próximas horas se adelantará la respectiva intervención porque serán unidades de contraguerrilla las que ingresen a este corregimiento para recuperar estos vehículos”, señalaron los militares.

Estas acciones hacen parte de la operación Escudo del Norte, una estrategia militar orientada a afectar directamente a los integrantes de ese grupo armado ilegal y a reducir los constantes hechos de inseguridad que se registran en la vía Panamericana, especialmente en el tramo Popayán-Cali.

