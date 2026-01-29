La reaparición en escena de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), impactó al país al conocerse desde Nicaragua, donde se encuentra prófugo de la justicia nacional. En el ojo del huracán, su nombre se asocia con escándalos de corrupción elevados y complejos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que implican peculado y lavados de activos.

Sigue a PULZO en Discover

El caso pone en jaque no solo a González, sino al sistema político colombiano. En una instancia digna de una película de suspenso que ocurrió el 27 de noviembre del 2023 en la Casa de Nariño. González, según revela Revista Semana, ordenó a Olmedo López, en ese entonces director de UNGRD, asignar contratos valorados en 60.000 millones de pesos a diversos dirigentes políticos. Las figuras mencionadas incluyen a los presidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El objetivo no era otro que ganar apoyo para proyectos de ley del Gobierno.

En el foco del problema se encuentra el destino de los recursos. Eran fondos destinados a atender emergencias en La Guajira, y específicamente para proveer agua potable a comunidades indígenas wayúu. Por esta razón, los cargos que se le imputan a González están catalogados como sobornos a funcionarios, apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

“Lo que ocurrió es realmente un crimen contra las comunidades más desfavorecidas de nuestro país”, manifestó el abogado Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien solicitó su reconocimiento como víctima en el caso, según informó Revista Semana.

Lee También

Las tensiones aumentaron cuando la defensa de González, liderada por el abogado Iván Cancino, insistió en no llamar ‘’prófugo’’ a su cliente. Este pedido enmudeció a la sala, sumándole drama a este caso que ya tiene visos de thriller.

#JUDICIAL | El abogado Iván Cancino (@CancinoAbog) pidió respeto por su cliente, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre (@DapreCol), señalado de ser el supuesto cerebro del desfalco de la @UNGRD, luego de que el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos… pic.twitter.com/bR8tFGSPLj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 29, 2026

La huída de González a Nicaragua ha sido ampliamente divulgada y su presencia en dicho país es vista por muchos como una burla a la justicia colombiana. La Interpol ha emitido una circular roja en su contra, dada su orden de captura internacional.

El desfalco millonario a la UNGRD tiene no solo relevancia económica, sino social. La ausencia de los fondos afectó directamente a la atención de emergencias humanitarias. La Guajira, conocida por sus problemas de acceso a agua potable, ha sido una de las zonas más afectadas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.