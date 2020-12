green

Este miércoles se conocieron detalles inéditos del asesinato ejecutado por Jackson Javier Castiblanco (alias ‘el Calvo’), quien mató a tiros al vigilante Wilfrido Murcia en un bus del SITP que se movilizaba por el sur de Bogotá. Hace un par de días, el delincuente aceptó los cargos por el delito que cometió.

Lo que sucedió en el bus durante el hecho se conoció gracias al testimonio que le dio uno de los cómplices del asesino a la fiscal del caso, que fue revelado por Blu Radio. De hecho, ese segundo delincuente se entregó ante las autoridades la semana pasada y dio información clave para que el sábado capturaran a ‘el Calvo’.

De acuerdo con lo contado por el cómplice, que fue expuesto por la fiscal en la audiencia en la que se legalizó su captura, el asesino mató al vigilante Murcia porque este se rehusó a ser atracado y reaccionó contra este sacando un palo y un cuchillo. ‘El Calvo’ le contó a su amigo que el robo se le salió de las manos.

La fiscal del caso aseguró que Jackson le dijo a su compañero: “Todo se me salió de control, el viejo no quiso cooperar y se me mandó con un palo. Yo le decía: ‘Viejo, suelte el palo, no se haga disparar’, y me metió un palazo en la cabeza, sacó un cuchillo y se me mandó encima y pues me tocó pegarle su balazo. Le pegué el primero y quedó como si no le hubiera hecho nada y ahí le pegué el segundo, pero ya sentí que todo el mundo me agarró”.

Apenas se subió al bus a ejecutar el atraco y posterior asesinato, el delincuente les dijo a los pasajeros: “No quiero matar a nadie. Los celulares, el que se pare lo mato y (el cómplice de Jackson) escuchó: ‘Viejo, baje ese palo, no se haga disparar, baje ese palo’. Dos segundos después, escucha dos tiros”, aseguró la fiscal, citada por la emisora.

La Fiscalía confirmó luego de capturar a Castiblanco que él botó un saco negro que llevaba puesto y un esfero, objetos que lo terminaron condenando pues el ente investigador usó las huellas dejadas en estos para lograr la plena identificación del delincuente.

La investigación de las autoridades también determinó que alias ‘el Calvo’ cumplía una medida de casa por cárcel por otro asesinato cometido en 2009.

Próximamente se conocerá la condena que recibirá el asesino del vigilante Murcia por el crimen que perpetuó el pasado 15 de diciembre.