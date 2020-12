Después de que la menor fue hallada muerta el pasado viernes, la Fiscalía General de la Nación reveló este sábado nuevos detalles sobre las investigaciones del caso y el contexto en que fue descubierto el cuerpo, indicó Noticias Caracol.

El ente acusador, consultado por el espacio televisivo, manifestó que uno de los soldados que hizo parte de los trabajos de búsqueda no aguantó el impacto de la escena del crimen y se desmayó.

Aunque no aceptó la imputación del cargo por feminicidio agravado, la Fiscalía puntualizó que tiene una grabación en la que se puede observar a Diego Cadavid (padre de la niña y principal sospechoso) entrando con la menor a la zona boscosa, agregó el informativo.

Noticias Caracol, adicionalmente, señaló que las primeras investigaciones del caso revelaron que la pequeña de 18 meses murió luego de recibir varios golpes en algunas partes de su cuerpo, como la cabeza.

Cadavid, que se encuentra actualmente en detención intramural, aseguró en una entrevista para la página Mi Oriente que él no asesinó a su hija y que no recuerda los hechos, ya que ese día fue drogado.

“Tengo la cabeza llena de chichones y varias laceraciones en el cuello, como si me hubiera peleado con alguien. Yo sería incapaz de atentar contra la vida de mi hija, me la hubiera quitado yo primero. A la gente le digo que yo no fui, los entiendo y que no juzguen sin conocer los hechos. La conciencia la tengo tranquila”, recalcó.