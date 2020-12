Aunque la Fiscalía indicó que el hombre confesó el crimen, Cadavid rompió el silencio en una entrevista para el portal Mi Oriente y manifestó que antes de que se presentará el asesinato de Sofía fue drogado.

Cadavid, igualmente, enfatizó en el informativo local que fue golpeado y que cuando recuperó la razón tenía varios hematomas en algunas partes del cuerpo. Asimismo, señaló que un limpiador de vidrios le arrojó algo extraño en un semáforo.

Después de que no aceptó los cargos por feminicidio agravado ante la justicia, el sospechoso reiteró que no mató a la pequeña de 18 meses, ya que era incapaz de hacerle algo a su propia hija.

“Tengo la cabeza llena de chichones y varias laceraciones en el cuello, como si me hubiera peleado con alguien. Yo sería incapaz de atentar contra la vida de mi hija, me la hubiera quitado yo primero. A la gente le digo que yo no fui, los entiendo y que no juzguen sin conocer los hechos. La conciencia la tengo tranquila”, recalcó.