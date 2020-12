green

Un video (que está al final del artículo) grabado desde una vivienda muestra que las autoridades, según se conoció, encontraron a Diego Cadavid deambulando por una calle en Rionegro, Antioquia, y con aparentes signos de desorientación. Allí se le ve sentado en el piso a un costado de la vía, en el sector conocido como La Mota.

Junto a él hay tres mujeres que le preguntan de forma insistente por el paradero de su hija, Sofía Cadavid, de apenas 18 meses de nacida, ya que la última vez que la vieron fue cuando daba un paseo por el sector de la mano de su padre.

“Diego, ¿qué hizo con la niña?, ¿qué pasó con ella?”, pregunta una de las mujeres, en medio del desespero.

El hombre no les da respuesta sobre qué hizo con su hija, y mientras bebé algunos sorbos de agua, dice: “No sé qué me pasó, no recuerdo”.

En el video, que publicó Guardianes Antioquia, se escucha a una mujer cuando dice que, al parecer, el hombre “está aporreado en las manos”, y un hombre que se encuentra cerca de ella comenta que actúa como si estuviera bajo el efecto de alguna droga.

Minutos después de que Diego Cadavid fuera ubicado se conoció, por medio de la Policía, que el padre confesó que había asesinado a la pequeña y dio detalles de dónde se encontraba el cuerpo, pues tenía manchas de sangre en su ropa.

Desde ese momento, y eso también se observa en el video, Policía, agentes del CTI y hombres del Ejército desplegaron una búsqueda por la zona hasta dar con el cuerpo sin vida de Sofía Cadavid.

La Alcaldía de Rionegro informó, en sus redes sociales, que varias cámaras de seguridad del sector comercial de la población grabaron a Diego Cadavid cuando llevaba a su hija cargada en brazos, y que luego de varios minutos se le vio cruzar sin la niña.

El tío de la menor Ánderson Henao, (hermano de la madre), contó en Blu Radio que la pareja se había separado hace unos seis meses debido a que el hombre era consumidor de drogas y maltrataba a su hija y a su esposa.

Es por eso que el familiar cree que si Diego Cadavid estaba desorientado cuando lo encontraron en la calle, su estado tendría que ver con alguna droga que consumió.

“Nos solidarizamos con la familia de la víctima y les anunciamos todo el acompañamiento. Sofía ahora es un angelito más en el cielo”, lamentó la alcaldía local.

Este video muestra cuando encuentran a Diego Cadavid y le preguntan por su hija.