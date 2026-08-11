Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Paulo Andrés Restrepo Castrillón, alias ‘Petete’, Willi Alejandro Vélez Sánchez, Sergio Hernández Parra, alias ‘Chepe’, y Jaime Alberto Corrales Arango, alias ‘Pólvora’ fueron condenados a 32 meses de prisión tras aceptar culpabilidad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según informó El Diario, el fallo fue dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría, luego de que los implicados llegaran a un preacuerdo con la Fiscalía.

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La investigación, adelantada por la Fiscalía y la Sijín de la Policía de Risaralda, permitió identificar el rol específico de cada integrante dentro del grupo dedicado a la comercialización de drogas en el municipio de Belén de Umbría. De acuerdo con la Fiscalía, alias ‘Petete’ se encargaba del suministro de la droga, desplazándose hasta la vía La Virginia-Viterbo para recibir los estupefacientes y posteriormente transportarlos para su distribución local. Además, portaba armas y presionaba a los consumidores para que compraran exclusivamente a su grupo.

El reporte señala que alias ‘Pólvora’ era el responsable de la preparación y venta de tusi, una droga sintética. Esta sustancia solo era vendida a personas de confianza y cada dosis, denominada ‘manilla’, tenía un valor de 50.000 pesos. Por otro lado, alias ‘Chepe’ se ocupaba de vender basuco a un precio de 10.000 pesos por dosis, operando en zonas rurales y realizando entregas a domicilio.

La captura de los cuatro hombres ocurrió el 25 de abril de 2026 durante una serie de allanamientos en diferentes barrios de Belén de Umbría. La operación se inició gracias a la información proporcionada por una fuente humana, quien era consumidora habitual y brindó detalles sobre la actividad del grupo, los puntos de venta y la modalidad de entrega. Como resultado de los allanamientos, en el barrio Portal de Santa Emilia se hallaron 25 bolsas de cocaína en poder de Paulo Andrés Restrepo; mientras que en el barrio Santa Marta, Vélez Sánchez y Hernández Parra fueron encontrados con varias dosis de cocaína y sustancias que preliminarmente resultaron positivas para tusi y 2CB.

Al aceptar el preacuerdo con la Fiscalía, todos los implicados evitaron ir a juicio. De este modo, el juzgado avaló la negociación y dictó la condena por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, como lo registró El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué fue lo que motivó la condena a los cuatro hombres en Belén de Umbría?

La condena de 32 meses de prisión para los cuatro hombres estuvo fundamentada en su responsabilidad comprobada en el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según la investigación, cada uno tenía un papel específico en la comercialización de drogas dentro de Belén de Umbría, lo que fue corroborado por testimonios de una fuente consumidora y por los resultados de los allanamientos realizados por la Sijín de la Policía de Risaralda.

¿Qué diferencia hay entre las drogas incautadas como tusi y 2CB, y cómo eran distribuidas según la investigación?

El tusi y el 2CB, incautados durante los allanamientos, son drogas sintéticas distribuidas de manera selectiva según la investigación citada por El Diario. Alias ‘Pólvora’ se encargaba de vender el tusi solamente a personas de confianza, mientras que el basuco y la cocaína eran comercializados en mayor volumen y accesibles en diferentes zonas mediante entregas a domicilio o ventas directas por parte de ‘Chepe’ y ‘Petete’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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