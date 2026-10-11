Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó la semana pasada al senador Wilmer Ramiro Carrillo a 102 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según lo informado por EL PILÓN, la condena responde a hechos ocurridos en 2010, cuando Carrillo, entonces secretario de Infraestructura del departamento de Norte de Santander, autorizó un contrato financiado con recursos del Instituto Nacional de Vías (Invías) sin contar con los estudios y diseños exigidos por la ley.

Sigue a PULZO en Discover

Esta decisión judicial generó de inmediato un debate político y jurídico al interior del Congreso de la República, especialmente en torno a la continuidad de la curul y la posibilidad de que el exsenador José Alfredo Gnecco, quien fue candidato y ocupó el noveno lugar en una lista que obtuvo ocho curules, asumiera ese escaño. La polémica también fue alimentada porque la lista del Partido de la U, partido al que pertenecen tanto Carrillo como Gnecco, tenía expectativas sobre un eventual recambio.

Sin embargo, abogados expertos consultados por EL PILÓN aclararon que el reemplazo no será posible debido a la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de Colombia. Esta norma establece la llamada 'silla vacía', mecanismo que impide el reemplazo en el Senado de aquellos miembros que sean condenados por delitos que afecten la administración pública. Así, de acuerdo con la misma fuente, el objetivo es sancionar no solo al congresista, sino también al partido político que avaló su candidatura, dejando sin ocupar el escaño hasta el final del actual periodo legislativo.

En cuanto a la conformación de la lista del Partido de la U durante las elecciones legislativas del 8 de marzo, solo ocho de sus candidatos lograron escaño: Norma Hurtado Sánchez, Juan Carlos Garcés Rojas, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, John Moisés Besaile Fayad, Ana Paola García Soto, María Irma Noreña Arboleda y Antonio José Correa Jiménez. La única opción de que José Alfredo Gnecco ingrese al Congreso sería en un caso de falta absoluta ordinaria, como una renuncia voluntaria o incapacidad permanente de alguno de los actuales senadores, no por sanción penal de acuerdo con el régimen vigente. Por tanto, si la condena a Carrillo es ratificada, la curul quedará definitivamente desocupada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se aplica la figura de la 'silla vacía' en la curul de Wilmer Ramiro Carrillo?

El artículo 134 de la Constitución Política de Colombia establece la figura de la 'silla vacía', que impide ocupar la curul de un congresista condenado por delitos contra la administración pública. Esto busca sancionar tanto al funcionario como al partido que lo avaló, garantizando que el escaño condenado permanezca desocupado durante el resto del periodo legislativo.

¿Qué alternativas tendría José Alfredo Gnecco para ingresar al Senado si se pierde una curul por sanción penal?

De acuerdo con la información citada por EL PILÓN, la única opción para que José Alfredo Gnecco ocupe un escaño en el Senado sería en casos de falta absoluta ordinaria, como renuncia o incapacidad de un actual senador de su partido. En el caso de una sanción penal, la curul se pierde y no puede ser reemplazada debido a la aplicación de la 'silla vacía'.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.