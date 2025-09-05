El escenario previo a la muerte de Nicolás Ávila Venegas, politólogo y exjefe de campaña de Alejandro Gaviria en Bogotá, sigue siendo objeto de investigación. Su cuerpo fue encontrado sin identificación y con algunas pertenencias destruidas en el barrio La Cabrera el pasado 30 de agosto, lo que ha causado conmoción en el ámbito político que incluso llegó a pronunciarse con mensajes de María Isabel Nieto y hasta la secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil.

Las circunstancias en torno a su muerte fueron difundidas por El Tiempo tras tener acceso a un informe preliminar de las autoridades. Ávila salió de su apartamento a las 5:58 de la mañana del día que murió, y fue visto por las cámaras de seguridad intentando entrar en un hotel de lujo en la Calle 84 con carrera 13. Después de un altercado con los vigilantes del recinto y momentos de evidente malestar físico, Ávila habría sufrido un paro del que no se recuperó.

El Tiempo explica que en paralelo a la investigación de las últimas acciones de Ávila, también se indaga su situación personal. Al parecer, semanas antes habría estado envuelto en un conflicto en la universidad donde estudiaba Derecho y había presentado un formulario de retiro voluntario.

En conversación con El Tiempo, Esteban Suárez, antiguo compañero de campaña de Ávila, manifestó que hace meses que no veía a Nicolás personalmente y que este parecía tener problemas para acordar encuentros. “Ávila tenía una relación sentimental, aunque desconocía detalles sobre ella o si vivían juntos”, apuntó Suárez.

Además de las dificultades académicas y personales que estaba viviendo Nicolás, la Fiscalía Seccional de Vida tiene en sus manos varios chats donde Ávila denunciaba recibir amenazas, presuntamente de una expareja. En estas conversaciones, expresaba miedo e inseguridad y temía que alguien estuviera invadiendo su apartamento.

“Nos llegó el chat de Medicina Legal porque se lo enviaron a Alejandro Gaviria y él nos lo compartió. Yo hace como 4 meses no veía personalmente a Nicolás. Lo que sé es que cuando se cuadraba con alguien él se perdía. Sé que tenía una relación, pero no sé con quién y no sé si vivían juntos“, dijo Esteban Suárez, excompañero de Nicolás al citado medio.

La muerte de Ávila ocurre en un ambiente de creciente violencia en el país, y ha sido lamentada por figuras públicas y exfuncionarios como María Isabel Nieto y Laura Gil, secretaria adjunta de la OEA. La investigación sigue en curso a la espera de esclarecer las causas y responsabilidades detrás del fallecimiento de Ávila.

