La Fiscalía dio marcha atrás a la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el delito de prevaricato por omisión en el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Según el periodista Ricardo Ospina, la fiscal que había pedido la diligencia judicial retirará la solicitud en las próximas horas, luego de advertir un error en el trámite del proceso. La funcionaria no tuvo en cuenta que la investigación por el atentado fue asignada en su totalidad a un grupo de tareas especiales de la Fiscalía General de la Nación.

Dicha asignación fue ordenada directamente por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el fin de centralizar el manejo del caso y evitar actuaciones paralelas dentro de la entidad. Esta situación dejó sin competencia a la fiscal que promovió inicialmente la imputación contra el director de la UNP.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, citadas por Semana, el retiro de la solicitud obedece a un tema estrictamente de competencia y no a la falta de pruebas dentro del proceso. Las pesquisas por el magnicidio permanecen en manos del grupo de tareas especiales, que ha abordado de manera integral todas las líneas del caso. Ese mismo equipo ha conseguido hasta ahora dos fallos condenatorios y ha concretado otros dos acuerdos judiciales con actores clave en el crimen.

