Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), será imputado por presuntas omisiones en los esquemas de seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado. El proceso convierte a Rodríguez en la primera autoridad del actual Gobierno llamada a responder penalmente por este crimen que conmocionó al país.

Sigue a PULZO en Discover

La imputación se centra en posibles fallas dentro del sistema de protección asignado al dirigente del Centro Democrático, lo que reabrió el debate sobre la eficacia de la UNP en la protección de líderes políticos en campaña. Tras el asesinato, surgieron cuestionamientos sobre el nivel de riesgo evaluado y las medidas que se aplicaron antes del ataque.

(Vea también: Complot frustrado en Bogotá: así operaba la red detrás del atentado con bomba tipo lapa y el magnicidio)

Rodríguez, exintegrante del M-19, ha estado al frente de la UNP en medio de reiteradas críticas por la seguridad de candidatos y figuras públicas. Estos episodios han marcado su administración y han puesto bajo la lupa los protocolos internos de la entidad.

Lee También

La defensa de la familia de Uribe Turbay, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, sostuvo que el director de la UNP fue advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos que enfrentaba el político, pero no se tomaron decisiones para fortalecer su esquema de protección. Según explicó el jurista, tras el anuncio de su precandidatura presidencial se elevaron múltiples solicitudes formales para incrementar las medidas de seguridad, sin que la entidad respondiera de manera efectiva.

(Vea también: Alias ‘Gabriela’, pieza clave del crimen político que sacudió a Colombia, acepta condena y pide máxima seguridad)

Mosquera detalló que durante los primeros meses de 2025 se radicaron 23 requerimientos de reforzamiento ante la UNP, organismo adscrito al Ministerio del Interior, sin que se adoptaran acciones concretas. “La última se presentó el 5 de junio. En estas solicitudes se establecía por qué al candidato presidencial se le debía dar la protección adecuada”, afirmó el abogado el 9 de junio de 2025, día en el que presentó la denuncia contra el director de la entidad.

Lee También

De acuerdo con la defensa, la propia UNP había identificado desde 2023 un nivel de riesgo para Miguel Uribe Turbay. No obstante, cuando en 2024 el senador hizo pública su aspiración presidencial, no se adelantó un nuevo análisis de seguridad ni se consideró la necesidad de robustecer su esquema de protección, pese al cambio en su perfil de riesgo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.