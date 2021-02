Este miércoles, en una audiencia ante la Jurisdicción Especial de Paz, Rodrigo Londoño Echeverry admitió que entre los planes de la cúpula de la extinta guerrilla estuvo atentar contra la vida de Juan Manuel Santos, cuando recién comenzaba el proceso de paz.

Sin embargo, detalló Londoño o ‘Timochenko’ ante los magistrados de la JEP, se discutió mejor esa posibilidad y ‘Alfonso Cano’ “tomó la decisión de que no se iba a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual se estaba dialogando”.

El expresidente decidió responder la revelación. Señaló que hubo otros planes de atentado y no consideró que hubiesen faltado a la ética de haberlo ejecutado, pues —como lo ha dicho en varias ocasiones— se acordó negociar sin dejar de combatir:

“No fue el único [atentado] y no hubiera sido ‘antiético’. Yo mismo impuse las reglas de juego, que ustedes aceptaron: negociamos en medio de la guerra como si no hubiera guerra, y seguimos en la guerra como si no hubiese negociación”.