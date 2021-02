El pasado 9 de febrero, el líder del partido Comunes, antes Farc, le envió una carta abierta a Santos para mostrarle cierta preocupación por lo que considera como incumplimientos del Gobierno de Iván Duque al Acuerdo de Paz y por los asesinatos de los excombatientes que respetaron lo firmado.

De hecho, el mismo Rodrigo Londoño Echeverry menciona que el jefe de Estado no ayuda y cree que es porque puede tener las “manos atadas por influencias de agendas partidistas extremas, o sus manos están paralizadas frente a tantas otras manos que secretamente promueven la guerra y añoran el espantoso pasado. La guerra es un enorme negocio”.

Por eso, al final de la misiva de tres páginas, ‘Timochenko’ le pide al expresidente que se reúna con el presidente Duque y él y otros líderes del partido Comunes.

Dos días después llegó la respuesta de Juan Manuel Santos. Por la misma vía, una carta abierta difundida en Twitter, el Nobel de Paz asegura estar conmovido por las palabras de Londoño Echeverry y por la situación que atraviesan los excombatientes que han cumplido lo que ellos pactaron en La Habana.

Pero llamó la atención su particular mención al pedido para reunirse con su sucesor en la Casa de Nariño:

“Mis relaciones con el presidente Duque no son las mejores. Se ha dedicado a gobernar con un espejo retrovisor, pero un espejo de esos que distorsionan la imagen, [..] y ha optado, extrañamente, por no mencionar mi nombre. […] Para el presidente de la República este humilde servidos simple y llanamente no existe. ¡Qué curioso… y hasta chistoso!”.