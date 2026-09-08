Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá invita a toda la ciudadanía a participar este miércoles 9 de septiembre de 2026 en la jornada especial de vacunación. De acuerdo con la entidad, es fundamental acudir con el documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital para iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación. La SDS destaca que en esta jornada se ofrecerán vacunas para prevenir enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras. Además, se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) de forma dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la vacunación contra la fiebre amarilla se encuentra priorizada para gestantes y personas mayores de 60 años. Este procedimiento solo se realiza en puntos de atención autorizados que cumplen con la valoración médica y el acompañamiento especializado necesario para garantizar que la aplicación sea segura. La lista de puntos autorizados está disponible en el portal oficial de la Secretaría de Salud, así como los sitios habilitados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EPS), conocidos en Colombia también como Empresas Promotoras de Salud.

Si desea saber cuál es el punto de vacunación más cercano, puede usar la plataforma ‘Mapas Bogotá’. Para ello, debe activar el buscador dentro del portal, escribir la palabra ‘vacunación’ y seleccionar la opción “instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación”. Luego, puede navegar fácilmente por el mapa usando el mouse o el cursor, escoger el punto que le resulte más conveniente y anotar la dirección, horarios y demás datos necesarios para su visita. Al asistir, recuerde llevar siempre el documento de identidad.

La Secretaría Distrital de Salud reitera la importancia de la vacunación como medida de prevención frente a enfermedades transmisibles y recalca que la jornada está abierta tanto para quienes desean iniciar como para quienes necesitan completar el esquema de inmunización, especialmente en población priorizada como menores, gestantes y adultos mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vacunas están incluidas en la jornada gratuita de vacunación en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, en la jornada se aplicarán vacunas dirigidas a prevenir la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la hepatitis B, entre otras, y también está disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niños y niñas de 9 a 17 años.

¿Cómo encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud indica que usted puede consultar los puntos de vacunación utilizando la plataforma ‘Mapas Bogotá’. Solo debe activar la barra de búsqueda, escribir ‘vacunación’ y navegar para encontrar la institución prestadora de salud más cercana con este servicio, tomando nota de la dirección y horarios antes de asistir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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