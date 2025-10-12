En la mañana de este 12 de octubre, en medio de retrasos, se dio la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda. Cuatro puentes que conectaron la calle 13, la Avenida de las Américas, la carrera 50 y la calle 30 durante más de cuatro décadas dejaron de existir.

En el punto, una periodista de Noticias RCN que cubría el momento, comentó en vivo lo que pasó en los segundos que duró la demolición de los puentes pulpo de este sector.

“Se sintió un fuerte temblor aquí donde estamos. Aquí estamos todos resguardados. Vemos al final de la obra unos chorros de agua que son de los bomberos y nos dicen que nos pongamos los tapabocas y cascos que nos habían dado”, dijo la reportera al respecto.

En las imágenes se pudo observar la nube de polvo que se formó una vez ocurrió la demolición, que fue mitigada, como contó la periodista, por el agua que fue regada desde horas de la mañana para evitar un mayor impacto de los residuos en el ambiente.

VIDEO | Así fue la implosión del intercambiador vial de Puente Aranda. Cuatro puentes que conectaron la calle 13, la Avenida de las Américas, la carrera 50 y la calle 30 durante más de cuatro décadas. pic.twitter.com/4Auq0Gd116 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 12, 2025

Cabe mencionar que el acontecimiento tuvo un retraso de más de 40 minutos por la supervisión final de una red eléctrica en el punto.

Así quedará la movilidad tras la implosión de los puentes en la avenida de las Américas con calle 13



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el servicio de TransMilenio en este punto está previsto para reanudarse hacia las 2:00 p.m., aunque la reapertura podría retrasarse.

Las autoridades informaron además que los cierres viales se mantendrán hasta el martes 14 de octubre a las 4:00 a.m., momento en el que se espera restablecer por completo el tránsito vehicular en esta zona del occidente de Bogotá.

