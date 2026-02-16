El empresario Víctor Molina Afanador contó que el pasado 14 de febrero fue presuntamente retenido durante varias horas con su vehículo en el parqueadero del centro comercial Hacienda Santa Bárbara, en el norte de Bogotá, luego de que el sistema no reconociera el código QR de su tiquete, que —según explicó— se dañó al mojarse. Lo ocurrido fue conocido inicialmente por Infobae.

De acuerdo con el relato del ciudadano, ingresó al parqueadero hacia las 6:49 a. m. para hacerse unos exámenes médicos. Señaló que, tras lavarse las manos, el papel del tiquete se humedeció y la tinta del código QR se borró, lo que impidió su lectura al momento de salir.

Indicó que el personal del establecimiento le informó que debía pagar una penalidad de 50.000 pesos, suma que aseguró haber cancelado de inmediato. Sin embargo, afirmó que la salida no fue autorizada. “Llevo aquí dos horas y nada que me dejan salir”, manifestó en un primer video.

Molina Afanador sostuvo que, pese a presentar su cédula y los documentos que lo acreditaban como propietario del vehículo, continuó sin poder abandonar el lugar. En otra grabación hecha sobre las 9:30 a. m., afirmó: “Fui y pagué, pero llevo aquí dos horas sin que me permitan salir del parqueadero. Considero que esto es una retención”.

Según su relato a Infobae, solicitó la presencia de la Policía Nacional, pero aseguró que los uniformados indicaron que su actuación era limitada al tratarse de una propiedad privada. También afirmó que una superior del centro comercial, a quien identificó como ‘Doctora’, habría ordenado por altavoz no suministrar información a los agentes y mencionó la posibilidad de contactar a un funcionario policial de alto rango.

El empresario señaló además que la operación de seguridad era dirigida por una coordinadora de servicios de aseo identificada como ‘Dina’.

De acuerdo con su versión, la situación se prolongó cerca de cuatro horas y solo pudo retirarse tras la intervención de su abogada, quien argumentó un presunto exceso de autoridad. “Es increíble que yo tenía el papel, pagué, mostré mi cédula y aun así fui tratado como un delincuente”, expresó.

¿Qué respondió el centro comercial Santa Bárbara?

Por su parte, el centro comercial respondió a Noticias RCN que cuentan con “extremas medidas de seguridad para evitar el hurto de vehículos en sus instalaciones”, por lo que fue necesario hacer verificaciones para confirmar la propiedad del automóvil.

Por otra parte, también se emitió el siguiente comunicado a la revista Semana:

