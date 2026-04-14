En medio de los casos de desorden público Bogotá, el análisis de las denuncias ciudadanas y el trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana han permitido identificar una práctica cada vez más recurrente entre quienes cometen hurtos.

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En un comunicado, la Secretaría de Seguridad puso la lupa en la manipulación u ocultamiento de las placas en motocicletas para evadir controles y dificultar su identificación.

¿Por qué hay peligro con motos sin placa visible o alterada en Colombia?

Las autoridades indicaron que este comportamiento en las motos, que incluye mecanismos para levantar la placa, doblarla, cubrirla con cinta o incluso retirarla por completo, es una estrategia utilizada por delincuentes desde siempre para cometer delitos y huir sin dejar rastro, pues en todo caso no se trata de alguna modalidad nueva de delinquir.

Es así como las autoridades han fortalecido los operativos de control en vía para sancionar este tipo de conductas, que, además de constituir una infracción al Código Nacional de Tránsito, pueden derivar en investigaciones penales cuando están relacionadas con la comisión de delitos.

Motocicletas que circulan sin placa o con placas cubiertas, dobladas o alteradas. Conductores que manipulan la placa antes, durante o después de cometer un hurto. Uso de cintas, plásticos o mecanismos que permiten ocultar la numeración.

Este comportamiento constituye una infracción que puede desembocar en sanciones económicas e inmovilización del vehículo y, en contextos delictivos, agrava la situación judicial de los responsables.

Recomendaciones ante motos sin placa visible o con la placa alterada en Bogotá

Ante esta modalidad de esconder las placas de las motos, la Secretaría de Seguridad hace un llamado a la ciudadanía para reconocer estas señales de riesgo y actuar de manera oportuna:

* Verificar la visibilidad de la placa: Si una motocicleta no tiene placa visible o presenta alteraciones, es una señal de alerta.

* Mantener distancia: Evitar ubicarse cerca de motocicletas sospechosas, especialmente en espacios reducidos o de alta congestión.

* Evitar distracciones: No manipular el celular ni objetos de valor en presencia de vehículos sospechosos.

* Reportar de inmediato a la Línea 123: En caso de identificar una motocicleta con placa alterada o presenciar un delito, suministrar información clave como:

* Color de la moto

* Características de los ocupantes

* Dirección de desplazamiento

* Detalles sobre la placa (si es visible parcialmente)

* No normalizar estas conductas: Circular sin placa o con la placa alterada no es un detalle menor: es una infracción y puede estar asociada a actividades delictivas.

La Secretaría de Seguridad reitera que la denuncia oportuna y la atención a estas señales son fundamentales para cerrarles el paso a los delincuentes. Identificar estos comportamientos, protegerse y reportar permite avanzar en la recuperación de la seguridad y el control del espacio público en la ciudad.

¿Cuál es la multa por no llevar la placa visible en motos de Colombia?

Transitar con la placa oculta, deteriorada o con elementos que dificulten su plena identificación es una de las infracciones más vigiladas por las autoridades de tránsito en Colombia durante este 2026.

Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, esta conducta se clasifica bajo la infracción B.04, la cual sanciona a los conductores que circulen con placas que no sean legibles o que estén colocadas de manera que impidan su visibilidad.

La sanción económica para este año equivale a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que representa aproximadamente 347.000 pesos, sin perjuicio de la inmovilización del vehículo según el criterio del agente.

De acuerdo con el portal oficial del Ministerio de Transporte, la placa es el documento de identificación externa de la motocicleta y debe mantenerse en condiciones óptimas. La norma especifica que cualquier intento de alteración, uso de portaplacas que cubran los números o la instalación de luces que distorsionen la lectura será motivo de comparendo.

Además, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá enfatiza que en operativos de seguridad ciudadana, llevar la placa levantada o tapada puede ser interpretado como una maniobra para evadir cámaras de fotodetección o controles policiales, lo que agrava la situación administrativa del conductor ante los inspectores de tránsito.

Por su parte, el sistema de información de la Federación Colombiana de Municipios (SIMIT) permite verificar que estas multas son cargadas inmediatamente al perfil del infractor, bloqueando trámites como la renovación de la licencia o la venta del vehículo.

La información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia ratifica que los controles se han intensificado en las principales ciudades para reducir delitos cometidos en motocicletas sin identificación clara. Es deber del propietario asegurar que la lámina trasera esté siempre limpia, iluminada y en la posición técnica definida por el fabricante.

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