Un nuevo hecho de intolerancia en Bogotá dejó en luto a una familia. Cristian Andrés Staizon Ramírez, un joven de tan solo 15 años, murió al ser atacado con arma blanca en el sur occidente de la ciudad, en la noche del pasado sábado 23 de agosto, después de haber asistido a una fiesta de 15 años junto a varios amigos.

De acuerdo con lo narrado por Julián Mauricio Ramírez (familiar del joven fallecido) en Noticias Caracol, su sobrino salió con otros jóvenes del evento social para buscar transporte en la intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

Allí fueron abordados por un grupo de presuntos hinchas de Santa Fe, quienes los increparon por el color de las gorras que portaban y posteriormente los atacaron.

“Él le pide permiso a mi hermana para ir a una fiesta de 15 de una compañera de estudio. Cuando estaban transitando para venir a coger el carro después de haber salido de la fiesta, lastimosamente lo abordan unos hinchas de Santa Fe”, contó el familiar en el mismo noticiero.

Acá, el relato de la familia del joven fallecido:

En medio de la agresión, el menor recibió varios ataques con arma blanca y, pese a que fue trasladado a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas.

“Mis sobrino recibió tres puñaladas, las cuales afectaron el intestino delgado, el riñón y el hígado”, agregó el familiar.

Aunque los médicos intentaron estabilizarlo y lo sometieron a una cirugía, su estado empeoró y finalmente falleció en la tarde del domingo 24 de agosto.

En el mismo ataque, otro adolescente resultó gravemente herido al recibir seis puñaladas. David Molina, padrastro del joven, explicó que las lesiones comprometieron uno de sus pulmones y le causaron una hemorragia interna.

“Mi hijastro sufrió seis puñaladas por parte de los hinchas de Santa Fe. Estuvo tres días en el hospital porque una de las puñaladas le afectó el pulmón. Tuvo hemorragia interna y llegó sin signos vitales al Hospital de Occidente”, contó el familiar en Citytv.

Acá, el relato de la otra familia:

Las familias también denunciaron lo que consideran una falta de acción por parte de las autoridades judiciales. Según el relato de los afectados, los presuntos responsables fueron trasladados a una Unidad de Reacción Inmediata (URI). Sin embargo, cuando los familiares acudieron al lugar para instaurar la denuncia, se encontraron con un obstáculo inesperado.

“Nos hicieron esperar hasta las 9:00 de la mañana y la fiscal de turno nos dijo que no podíamos poner el denuncio porque no estuvimos en el lugar de los hechos”, relató un pariente del joven herido.

Ambas familias pidieron que este caso no quede en el olvido y que se tomen medidas efectivas contra la violencia asociada a barras bravas en Bogotá. La tragedia ha reavivado la discusión sobre cómo la intolerancia y las riñas relacionadas con el fútbol siguen cobrando vidas de jóvenes en la capital del país.

