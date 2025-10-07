Cuatro años tenía la niña que falleció en el occidente de Bogotá, luego de caer de un décimo piso. La terrible situación se registró en la mañana del lunes y enmudeció a la comunidad, que, aunque intentó salvarla, no lo logró.

Investigadores del caso señalaron que la menor de edad estaba sola en el apartamento luego de que su madre tuviera que salir. Aún no está claro si la dejó para que otra persona viniera a su cuidado mientras que ella trabajaba o si salió por solo unos minutos —pues la versión indica que había salido a comprar el desayuno— y en ese corto lapso de tiempo ocurrió la tragedia.

Lo cierto es que si bien los investigadores buscan las circunstancias de los hechos en los que ocurrió esta situación, los vecinos del conjunto dan buenas palabras sobre la mamá de la niña. En CityTV recolectaron la versión de varias personas que viven en el mismo conjunto y aseguraron que nunca vieron ninguna anomalía en su comportamiento y, por el contrario, siempre se le veía preocuparse mucho por la niña.

Los vecinos aseguran que nunca vieron casos de maltrato o violencia familiar, por lo que todo apuntaría a que, por la semana de receso, la niña estaba en la casa.

“Nos duele en el alma. Hemos llorado ahí en el local. Los vecinos han estado ahí llorando, lamentando ese hecho. Eso no se le desea a nadie. Es muy doloroso lo que está sucediendo”, aseguró Fernando Casas un residente del conjunto en el que sucedieron los hechos.

Según un comunicado de la Alcaldía, el caso fue atendido diligentemente por los servicios de ambulancia, que rápidamente llegaron al conjunto residencial y trasladar a la menor de edad al Hospital de Engativá, donde finalmente falleció.

