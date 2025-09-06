Su fallecimiento, sucedido el 30 de agosto en extrañas circunstancias en un exclusivo sector de Bogotá, sigue provocando muchas dudas. Entre los antecedentes que siguen los investigadores es la tensa relación que, aparentemente, tuvo con su expareja.

La revelación la hizo El Tiempo, aunque no otorgó el nombre de esta persona. Sin embargo, lo que sí se dio a conocer es que Nicolás Ávila tenía un segundo celular en el que habría varios chats con diferentes personas.

En una de esas conversaciones, el exjefe de gabinete de Alejandro Gaviria le había comentado a un tercero que estaba siendo objeto de amenazas y que tiene miedo porque su expareja estaba entrando a su apartamento.

“¿Quién te amenazó? Si no confías en él, cambia las guardas de tu apartamento (…) no es de confiar, tiene que tener mucha prevención con él”, se lee en un mensaje, asegura El Tiempo.

Lee También

El mismo diario dio a conocer que la expareja de Nicolás Ávila informó a una universidad de prestigio en Bogotá que lo había denunciado. Luego de esto, añade El Tiempo, el exfuncionario pidió el retiro de esta persona y este se hizo efectivo dos días después de la muerte de Nicolás Ávila.

En los chats de este segundo celular, afirma rotativo nacional, “un allegado le decía que no se dejara chantajear, porque le estaban exigiendo fuertes sumas de dinero”.

Todo esto hace parte de la extraña muerte de Nicolás Ávila, un exfuncionario que salió el 30 de agosto antes de las 6 de la mañana de su vivienda. Salió con su computador en un maletín y otros artículos personales. Sin embargo, pasadas 5 horas, Ávila aparece en un lujoso hotel de la capital, forcejeando con el personal de seguridad e intentando entrar, a tal punto que uno de los vidrios se rompe.

Lo otro que se sabe de su muerte es que parte de sus artículos personales fueron destruidos: el disco duro de un computador y un celular, además de la pérdida de sus documentos de identidad.

Su identificación tardó en darse porque fue registrado como un NN y ha trascendido una versión de que Ávila murió botando espuma por la boca, aunque no se ha revelado el dictamen de Medicina Legal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.