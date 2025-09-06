El caso del joven colombiano Harold Medina, quien murió en circunstancias poco claras el 25 de agosto de 2025 dentro de un calabozo de la policía catalana en España, provocó una fuerte reacción de incertidumbre y malestar entre la opinión pública.

Los hechos se presentaron en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona, y el cuerpo sigue en custodia de las autoridades porque no se lo entregaron a su novia, quien recibió una llamada en la que le informaron la muerte del colombiano, según recogió El Tiempo.

Su detención se originó luego de una pelea menor, pero el desenlace fue trágico luego de que su cuerpo fue hallado sin vida en la celda donde permanecía recluido.

Su madre, quien es cabeza de familia y se dedica a trabajos de confección, hace todo lo posible para traerlo de vuelta, en medio de engorrosos trámites y la falta de recursos.

Madre de Harold Medina y pide ayuda para repatriar el cuerpo

Desde entonces, la familia Medina exige explicaciones claras sobre lo sucedido. Además, enfrentan dificultades económicas para repatriar el cuerpo, ya que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los costos.

Asimismo, la madre de la víctima, Luz Marina Infante, logró viajar a esa ciudad luego de solicitarle una colaboración a sus vecinos en Bogotá y espera reclamar los restos de su hijo, la W Radio.

“Nunca había tenido ningún problema y a las cuatro de la madrugada me llaman y me dicen que mi hijo está muerto”, indicó Infante, de acuerdo con El Tiempo.

La historia fue compartida con los medios por la propia familia, mientras la policía autonómica se mantiene en silencio, sin emitir ningún comunicado oficial.

En medio del dolor, los familiares buscan apoyo solidario para sortear los obstáculos financieros que impiden darle a Harold un último adiós en Colombia. Hasta la fecha, no se sabe si la repatriación del cuerpo pudo concretarse.

