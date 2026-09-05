Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La versión número 53 de los Mercados Campesinos Agroecológicos del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis resalta que la biodiversidad puede encontrarse no solo en los bosques y ecosistemas naturales, sino también en las semillas, los productos cultivados y las huertas urbanas que alimentan a los habitantes y visitantes de la capital colombiana, Bogotá. Bajo el lema "Donde florece la biodiversidad, nace el alimento", esta edición pone en primer plano el esfuerzo constante de agricultores y emprendedores quienes, con su resiliencia y dedicación, contribuyen a conservar semillas, cuidar el suelo y construir un sistema alimentario sostenible, saludable y diverso.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, quienes asistan a estos mercados tendrán la oportunidad de adquirir productos frescos y de calidad como orellanas (un tipo de hongo comestible), miel, café, comidas típicas, artesanías y otros bienes exhibidos en el mercado campesino del Distrito Capital, según información del Jardín Botánico de Bogotá. Este espacio busca no solo fomentar el consumo local, sino también resaltar el valor de los saberes tradicionales en torno a la biodiversidad y la producción consciente de alimentos.

En el marco del evento, se llevará a cabo el taller ‘Sales de baño efervescentes’, que invita a los participantes a descubrir cómo la naturaleza puede transformarse en experiencias sensoriales orientadas al bienestar personal. Según el Jardín Botánico, en este taller cada persona elaborará sus propias sales de baño, seleccionando plantas y aromas de acuerdo con sus preferencias para crear una mezcla única, personalizada y llevársela a casa. El objetivo es que este tipo de actividades fortalezcan la conexión entre el conocimiento botánico, los productos naturales y la creatividad, generando una experiencia transformadora desde lo cotidiano.

El taller está programado para el sábado 5 de septiembre a las 11:00 a. m. y el domingo 6 de septiembre a las 2:00 p. m. El costo de participación es de $15.000, con cupos limitados. Esta es una invitación para aprender acerca de la biodiversidad —desde la semilla hasta la mesa— y apoyar a quienes cuidan y producen una amplia variedad de sabores locales, reflejando el compromiso con la sostenibilidad y la cultura campesina.

¿Qué productos se pueden encontrar en los Mercados Campesinos Agroecológicos del Jardín Botánico de Bogotá?

En los Mercados Campesinos Agroecológicos del Jardín Botánico de Bogotá, usted podrá encontrar una variedad de productos frescos como orellanas, miel, café, comida típica, artesanías y otros bienes elaborados por agricultores y emprendedores del Distrito Capital, todos enfocados en la sostenibilidad, la diversidad y la calidad.

¿En qué consiste el taller ‘Sales de baño efervescentes’ ofrecido en el mercado campesino?

El taller ‘Sales de baño efervescentes’, organizado por el Jardín Botánico de Bogotá, brinda la oportunidad a los asistentes de elaborar sus propias sales aromáticas seleccionando plantas y fragancias, combinando creatividad con conocimiento sobre biodiversidad, y llevando a casa un producto personalizado para el autocuidado y bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z