La inseguridad en Bogotá sigue desatada y en niveles ya preocupantes, sobre todo en diciembre, cuando se acercan las compras navideñas, el pago de la prima y los delincuentes aprovechan para cometer robos, extorsiones a comerciantes y los casos ya diarios que se conocen de asaltos y asesinatos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sorpresa en Chorro de Quevedo: rescatan a bebé abandonado porque padres estaban tomando cerveza)

Ahora, como ha informado el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, un macabro hallazgoocurrió en la mañana de este lunes 15 de diciembre, en plena época decembrina, más exactamente en el barrio Chuniza, de la localidad de Usme, donde encontraron un cadáver a las orillas de un caño.

Según los primeros reportes, el cuerpo sin vida hallado corresponde a un hombre de aproximadamente 35 años, quien fue dejado en una de las orillas del caño, lo que sugiere que pudo ser víctima de un atraco o un ataque, de acuerdo con la citada cadena radial.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

El CTI de la Fiscalía fue el encargado de hacer el respectivo levantamiento del cuerpo y de paso asumirá la revisión del cadáver para determinar si tiene signos de violencia, identificarlo y verificar si este hombre tenía amenazas en su contra o había sido víctima de hurto, según la citada emisora.

Por ahora, las autoridades tuvieron que acordonar la zona mientras se retiraba al cuerpo del lugar y los vecinos aseguran que la inseguridad en la zona ha aumentado en los últimos meses, por lo que piden a la Policía Nacional fortalecer los controles. No se descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas, pero es apenas una hipótesis que está en indagación.

* Pulzo.com se escribe con Z