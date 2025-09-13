El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, adelanta una intervención en un hogar infantil ubicado en el barrio Las Cruces, en Bogotá, administrado por una congregación religiosa contratada por el Estado.

El caso se originó luego una riña entre menores atendidos en la institución. De acuerdo con las denuncias, la Policía del cuadrante intervino para controlar la situación, pero habría actuado con un uso desproporcionado de la fuerza, lo que causó preocupación entre las autoridades de protección a la infancia.

El ICBF recordó que cualquier actuación de la Fuerza Pública en contextos donde se encuentren niños, niñas y adolescentes debe llevarse a cabo a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, tal como lo establece la normativa. En ese sentido, el instituto anunció que trabajará de manera conjunta con los entes de control para esclarecer lo ocurrido y tomar medidas frente a posibles irregularidades.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al hecho. El mandatario subrayó que las menores involucradas “son víctimas de violencias intrafamiliares de todo tipo, y llegan allí como víctimas de violencia; y que jamás las víctimas deben ser encarceladas y menos, si son menores de edad”.

Las investigaciones continúan mientras organismos de control buscan establecer responsabilidades y garantizar que se respeten los derechos de los menores en cuidado institucional.

