Los inmuebles, que incluyen apartamentos y casas en ciudades como Bogotá, Medellín y Chía, representan una oportunidad para inversionistas y familias que buscan adquirir propiedades a precios competitivos.

El catálogo del ICBF, publicado en la plataforma de la Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad del Ministerio de Hacienda, ofrece una amplia gama de propiedades para diferentes presupuestos y necesidades, detalla Red Más. Entre los apartamentos destacados están:

Un apartamento en el norte de Bogotá , de 61 m² , con dos habitaciones, garaje y depósito, por $ 408’830.700 .

Un apartamento en Medellín , de 52 m² , con un precio de $ 133’087.900 .

Un apartamento en Chía , Cundinamarca, de 51 m² , con tres habitaciones, baño social, cocina y zona de ropas, por $ 190’467.770 .

En cuanto a las casas, el ICBF ofrece opciones como:

Una casa en el barrio Los Cerezos , centro de Bogotá, de 186 m² , por $ 652’796.300 .

Una casa en el centro de Zipaquirá , Cundinamarca, de 162 m² , con dos pisos y siete habitaciones, por $ 438’931.931 .

Una casa en Teusaquillo , Bogotá, de 678 m² , con 14 salones, seis baños, cocineta, parqueadero, hall y depósito, por $ 3’163.141.400 .

Estas propiedades, provenientes de procesos de extinción de dominio o donaciones al ICBF, son gestionadas por CISA para garantizar transparencia en su comercialización, según el Ministerio de Hacienda.

¿Cómo adquirir una propiedad del ICBF?

El proceso para comprar estos bienes es accesible y se realiza a través de la plataforma digital de CISA. Los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma de CISA (www.cisa.gov.co) ( www.cisa.gov.co ).

Utilizar los filtros para seleccionar las propiedades en venta del ICBF .

Escoger el inmueble deseado y revisar sus características detalladas.

Hacer clic en el botón “Quiero comprar” .

Iniciar sesión o crear una cuenta con datos personales.

Hacer clic en “Ofertar” , diligenciar los formularios con el plan de pagos propuesto y participar en la puja.

Esperar la notificación de CISA sobre la aprobación de la oferta.

El proceso, completamente digital, busca agilizar las transacciones y garantizar equidad, con un promedio de 500 ofertas mensuales procesadas por la plataforma, según datos de CISA en 2024.

