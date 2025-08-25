El segundo día de Hip Hop al Parque 2025 en Bogotá terminó en disturbios que obligaron a interrumpir el festival en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Hacia las 5:30 de la tarde, un grupo de vendedores informales rompió las vallas de seguridad de la calle 63 para ingresar al evento, pese a que este era gratuito. La intervención de la Policía derivó en enfrentamientos, con asistentes que lanzaron piedras y botellas contra los uniformados.

El balance fue de 17 personas heridas, entre ellas 12 auxiliares de Policía, cuatro policías y una gestora del festival. Uno de los casos más graves fue el de una auxiliar de 18 años que sufrió un trauma craneoencefálico tras ser golpeada en la cabeza. El alcalde rechazó las agresiones a través de su cuenta en X y pidió reforzar las medidas de seguridad. Durante el operativo, las autoridades incautaron cerca de 140 armas blancas, según contó la Secretaría de Seguridad.

¿Qué pasó en Hip Hop al Parque en Bogotá?

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que las agresiones a los policías que custodiaban el festival iniciaron sobre las 3:00 a. m. “Unos individuos que trataban de meter alcohol de manera forzada al parque Simón Bolívar”, explicó el funcionario.

En ese momento, la Policía intentó hacer un control para evitar que ingresaran licor y esto desencadenó en los golpes a los uniformados. “Se abalanzaron en un número importante y agredieron a los policías, unos en particular corretearon, dentro del evento, a al menos cuatro policías y a una gestora de seguridad y las golpearon”, dijo.

De esta forma, los culpables serán judicializados por lesiones personales y agresión a funcionario público. En cuanto a los agredidos, mencionó que ninguno está herido de gravedad.

