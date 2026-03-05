En medio de un operativo conjunto realizado en el centro de Bogotá, autoridades distritales decomisaron un punto de venta ilegal de instrumentos quirúrgicos que eran comercializados en plena vía pública, sin condiciones de higiene ni controles sanitarios.

Sigue a PULZO en Discover

La intervención fue adelantada por la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Alcaldía Local de Santa Fe sobre la carrera Séptima, entre las calles 24 y 19. Según informaron las entidades, el procedimiento se extendió durante cerca de cuatro horas y permitió incautar más de 25 instrumentos médicos que estaban siendo ofrecidos de manera improvisada sobre el piso y dentro de una caja metálica.

De acuerdo con las autoridades, entre los elementos encontrados había tijeras médicas utilizadas para cortar vendajes, gasas y suturas; pinzas quirúrgicas empleadas durante procedimientos clínicos; pinzas de disección, exploradores odontológicos y curetas, entre otros instrumentos especializados. Todos estos objetos estaban expuestos a la vista de los transeúntes y mezclados con herramientas usadas y artículos de segunda mano.

Los vendedores informales ofrecían estos instrumentos a precios que oscilaban entre los 5.000 y los 15.000 pesos, dependiendo del estado en el que se encontraban. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad advirtió que este tipo de comercio representa un serio riesgo para la salud pública, debido a que los instrumentos médicos deben cumplir estrictos procesos de esterilización y manipulación.

Lee También

Según explicó la entidad, el uso de este tipo de herramientas sin las condiciones adecuadas puede generar infecciones graves, transmisión de bacterias e incluso enfermedades, especialmente si se emplean en procedimientos médicos o odontológicos.

Durante el mismo operativo, las autoridades también encontraron mercancía ilegal de otro tipo. En varios bolsos y maletas que tenían los vendedores fueron halladas prendas y elementos de uso privativo de la fuerza pública que, presuntamente, iban a ser comercializados.

Entre los objetos incautados había más de 30 artículos, como chalecos, cascos, pantalones camuflados, cantimploras, insignias, medallas, morrales y gorras militares. Según la Secretaría de Seguridad, muchos de estos elementos estaban visibles para la venta, lo que representa un riesgo de suplantación de autoridad y puede facilitar la comisión de delitos mediante la imitación de uniformados.

Las autoridades también incautaron un arma traumática con cinco cartuchos y dos proveedores que se encontraba guardada dentro de un bolso. Aunque no estaba exhibida al público, las autoridades consideran que podría haber sido utilizada para la comisión de delitos en el sector.

En otros puntos de venta informal del área intervenida también fueron encontradas armas blancas y varias dosis de estupefacientes.

El operativo generó momentos de tensión cuando uno de los comerciantes informales agredió a un uniformado, golpeándolo en el abdomen con un objeto contundente. El hombre fue capturado y deberá responder por el delito de agresión contra servidor público.

Además, otras cinco personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) debido a comportamientos agresivos y a intentos de obstruir el procedimiento.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró que este tipo de operativos buscan no solo incautar mercancía ilegal, sino también desarticular dinámicas delictivas en el espacio público. Asimismo, recordó que los instrumentos médicos y odontológicos deben adquirirse únicamente en establecimientos autorizados que garanticen condiciones de salubridad y certificación sanitaria.

* Pulzo.com se escribe con Z