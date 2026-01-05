Dos personas murieron este cinco de enero tras una fuerte explosión que se registró al interior de una vivienda ubicada en el sur de Bogotá, un hecho que causó alarma entre los vecinos del sector y obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia de la capital.

El incidente ocurrió en una casa localizada en la diagonal 51A Bis Sur con carrera 2B Este, en el barrio Palermo, donde, según el reporte preliminar de las autoridades, estalló un cilindro que se encontraba dentro del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en particular de las estaciones de Marichuela y Venecia, que atendieron la emergencia y desplegaron equipos especializados en rescate técnico y manejo de materiales peligrosos, debido al riesgo que representaba la situación.

De acuerdo con la información oficial entregada por los Bomberos, en el sitio fueron halladas dos personas gravemente lesionadas como consecuencia directa de la explosión. Los organismos de socorro les prestaron atención prehospitalaria de manera inmediata; sin embargo, pese a los esfuerzos hechos, ambas víctimas fueron confirmadas posteriormente como fallecidas.

Las autoridades acordonaron la zona de manera preventiva para evitar riesgos adicionales, mientras los equipos especializados verificaban que no existiera una fuga activa de gas ni otros elementos peligrosos que pudieran provocar una nueva emergencia. Asimismo, se hizo una inspección inicial para descartar afectaciones estructurales en viviendas aledañas.

Por ahora, no se ha confirmado qué tipo de cilindro fue el que explotó ni las causas exactas que provocaron la detonación. No obstante, las primeras hipótesis apuntan a un posible incidente relacionado con gas, aunque serán las investigaciones técnicas las que determinen si se trató de una fuga, una manipulación indebida o una falla en el recipiente.

