Por: El Espectador

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La construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá sigue avanzando en su etapa de selección, luego de que tres asociaciones internacionales presentaran su interés para participar en el proceso de precalificación. De acuerdo con información suministrada por la Empresa Metro de Bogotá y registrada en El Espectador, uno de los participantes destacados es Xi’an Rail Transportation Group, conocido por su papel en la Primera Línea del Metro a través de la APCA Transmimetro. Sin embargo, en esta ocasión Xi’an compite por la Línea 2 en un grupo diferente, junto a su filial colombiana Xi’an Metro Colombia S.A.S., sin la presencia de China Harbour Engineering Company.

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La lista de precandidatos incluye también a APCA ML2 Bogotá, conformado por filiales del grupo portugués Mota-Engil y la empresa francesa Spie Batignolles Génie Civil, reconocidos por su experiencia en proyectos ferroviarios e infraestructura en Colombia y el exterior. Además, está el consorcio APCA Bogotá Metro Capital, compuesto por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S.A.S. y CAF Investment Projects, con antecedentes en proyectos como el Canal del Dique y el Tren Suburbano del Valle de México. Estas tres agrupaciones, denominadas APCA (asociación en participación, consorcio o asociación), suman ocho empresas interesadas en liderar la fase constructiva de la nueva línea.

Según la Empresa Metro de Bogotá, el proceso actual se encuentra en la etapa de precalificación, en la que las asociaciones deben demostrar ante la entidad requisitos jurídicos, técnicos y financieros. Solo los grupos que superen esta evaluación serán invitados a presentar propuestas económicas y técnicas. Cabe recordar que en la licitación anterior, finalizada en enero de 2026, ningún participante entregó oferta definitiva debido a conflictos de interés y condiciones contractuales desfavorables. Tras una revisión del contrato y del reparto de riesgos, avalada por el Banco Mundial, el proceso fue reabierto para atraer nuevos oferentes.

La Línea 2 del Metro proyecta un trazado de 15,5 kilómetros entre Chapinero y Suba, con 11 estaciones y una capacidad estimada de 49.000 pasajeros por hora. El contrato, respaldado por un esquema de cofinanciación entre Nación y Distrito y apoyado por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, contempla inversiones superiores a los 8.600 millones de dólares. La Empresa Metro prevé recibir propuestas técnicas y económicas a finales de 2026 y firmar el contrato en el segundo semestre de 2027, aunque esto depende del avance del proceso y las evaluaciones pendientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las empresas interesadas en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

En la nueva convocatoria para la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá, la Empresa Metro reportó tres agrupaciones internacionales precalificadas: una liderada por Mota-Engil y Spie Batignolles, otra por Xi’an Rail Transportation Group y su filial colombiana, y una tercera por Sacyr y CAF Investment Projects. Cada una de estas asociaciones cuenta con experiencia en grandes proyectos ferroviarios y de infraestructura, tanto en Colombia como en el extranjero.

¿Cuál es el cronograma previsto para la adjudicación de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

La Empresa Metro de Bogotá anticipa que la recepción de propuestas técnicas y económicas será a finales de 2026, tras la etapa de precalificación. Después de analizar las ofertas, el contrato y el acta de inicio se firmarían en el segundo semestre de 2027. Sin embargo, la fecha exacta de adjudicación dependerá del cumplimiento de las evaluaciones y la presentación de ofertas por parte de las asociaciones interesadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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