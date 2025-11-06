El pasado domingo 2 de noviembre se difundió en redes sociales un supuesto caso de intolerancia en Bogotá que terminó con la vida de un ciudadano que recibió un tiro en el pecho luego de una pelea en plena calle.

La víctima fue identificada como Leonevar Abril Puentes, de 32 años, quien era un reconocido empresario de discotecas en la localidad de Engativá, según informó City Noticias.

Sin embargo, según informó El Tiempo, el homicidio de Abril Puentes estaría vinculado a una banda de prestamistas y extorsionistas. Además, el fallecido habría recibido amenazas, de acuerdo con declaraciones de un familiar suyo al citado noticiero.

“Este grupo de personas estaba siguiendo a Leonevar desde hace semanas. El domingo lo encontraron para cobrarle una deuda de 2 millones. A las afueras del centro comercial Tuyo comenzó la riña, la cual paró por un momento”, recogió El Tiempo de una fuente que conoce el caso.

Identifican a sospechoso del homicidio de Leonevar Abril Puentes

En las grabaciones aparece un sujeto de camiseta negra, quien fue identificado por las autoridades como ‘Roger’, quien sería la pieza clave en el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con el diario, este individuo cuenta con antecedentes penales y actualmente permanece prófugo. Los investigadores sostienen que el señalado habría tenido contacto con el empresario en los días previos al crimen, posiblemente por temas relacionados con la posible deuda.

En paralelo, las autoridades mantienen bajo custodia un vehículo que estaría vinculado con la escena del asesinato. Este automotor, según el informe oficial, podría aportar pruebas determinantes para reconstruir la ruta de huida y confirmar la identidad de los implicados.

#ATENCIÓN. Video que rota por grupos de apoyo en WhatsApp evidencia un caso de intolerancia ocurrido en la loc/Engativá (Bogotá), donde un hombre recibió un impacto de bala en el pecho. Hasta el momento se conoce poca información y el estado de salud de la persona que fue atacada pic.twitter.com/gXZh5XeuIf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 3, 2025

