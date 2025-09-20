Desde el próximo 3 de octubre y hasta el 2 de noviembre de 2025, Bogotá volverá a estremecerse con la llegada de la décima edición del Festival del Terror de Salitre Mágico, un plan ideal para todas las familias, amigos y parejas que ven en este evento la oportunidad perfecta para divertirse, compartir y asustarse en distintos escenarios.

El Festival del Terror no solo es un referente del entretenimiento nocturno en la capital colombiana, sino que también se ha convertido en una tradición de ciudad. Cada octubre, miles de personas lo esperan como el plan para experimentar emociones extremas como: miedo, gritos, suspenso y la adrenalina por las atracciones de alto impacto que serán parte de este esperado momento.

En un escenario inmersivo de más de 100.000 metros cuadrados de experiencias aterradoras y emocionantes, habrá casas renovadas como Masacre en el granero, que trae un nuevo recorrido escalofriante en el que, el escenario respira miedo entre sus muros. Además, se harán shows en vivo y una nueva zona: Krampus, inspirada en leyendas oscuras donde el miedo se reinventa y acecha en cada rincón. Asimismo, se habilitó a través de su página web una preventa especial con cupos limitados y descuentos únicos, pensado para quienes quieren asegurar su ingreso a ‘La Fiesta de la Década’.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival del Terror Salitre Mágico (@festerror)

¿Cuánto vale la boleta para Festival del Terror de Salitre Mágico 2025 ?

El Festival del Terror de Salitre Mágico, en su edición 2025, presenta una gama de precios que se ajusta a diferentes presupuestos, haciendo del miedo una experiencia accesible. Los interesados en asegurar su entrada pueden aprovechar la preventa con boletas que inician desde los 74.900 pesos, una oportunidad ideal para los más previsores. (Vea también: ¿Desparchado para Halloween? Le tenemos los mejores 5 planes en Bogotá) Los costos finales, sin embargo, pueden ascender hasta los 251.900 pesos, dependiendo del tipo de experiencia que se elija, ya sea que se opte por un solo recorrido o un combo que incluya acceso a todas las atracciones. Esta estructura tarifaria permite a los asistentes planificar su visita con antelación y seleccionar la opción que mejor se adapte a sus deseos de adrenalina. Estos son los precios oficiales sin descuento, según información de la página web de Salitre Mágico: Pasaporte Valor full Pasaporte del terror 104.900 pesos Pasaporte del terror + ‘fast pass’ 244.900 pesos Superkit del terror + ‘fast pass’ 279.900 pesos Experiencia VIP ‘prime gold’ 299.900 pesos Experiencia VIP Platinum Tour 349.900 pesos Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival del Terror Salitre Mágico (@festerror)

¿Cuáles son los horarios del Festival de Terror de Salitre Mágico 2025?

Prepárese para una temporada llena de gritos y sustos en el Festival del Terror de Salitre Mágico 2025. El evento abrirá sus puertas al público a partir del próximo 3 de octubre, y los fanáticos del horror podrán sumergirse en una noche de pesadilla hasta el 2 de noviembre. El horario, diseñado para que la oscuridad sea la protagonista, será de 6:00 p. m. a 1:00 a. m. durante todas las noches del festival. Es la oportunidad perfecta para vivir una experiencia inolvidable.

* Pulzo.com se escribe con Z