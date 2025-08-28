La comunidad del barrio Casa de Teja, en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá), vivió momentos de conmoción tras el hallazgo de dos cuerpos sin vida en una zona boscosa del sector, ubicada en la carrera 14B con calle 77.

De acuerdo con la información preliminar que reveló @gatonoticiasbogota, los cadáveres presentaban impactos de bala y fueron encontrados en medio de escombros, lo que aumentó la zozobra entre los residentes.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Johan Parra, de 66 años, y Fabián Chivatá, de 70. Las primeras hipótesis señalan que los hombres habrían sido asesinados en otro lugar y posteriormente abandonados en este punto de la localidad.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Homicidios en Bogotá en 2025: cifras y localidades más afectadas

Entre septiembre de 2024 y enero de 2025, se registraron un total de 563 homicidios en la ciudad. Este número abarca asesinatos cometidos con diversos métodos: 351 con arma de fuego, 163 con arma blanca, 48 con objetos contundentes y un caso con arma no identificada

Durante el primer trimestre de 2025 (enero-marzo), Bogotá vivió su periodo más violento en seis años, con 281 homicidios, lo que representa un incremento del 18,5 % frente al mismo período de 2024.

Localidades con más homicidios (septiembre 2024 – enero 2025)

Las diez localidades con más casos, que concentraron el 84 % del total, son

Nación Colombia:

Ciudad Bolívar – 127 casos

Kennedy – 70

Bosa – 47

Suba – 42

Santa Fe – 41

Usme – 34

Engativá – 31

Rafael Uribe Uribe – 29

Los Mártires – 27

Usaquén – 24

Según investigaciones del concejal Andrés Barrios, aproximadamente la mitad de los homicidios registrados entre febrero y marzo de 2025 fueron atentados sicariales, y las principales localidades afectadas en ese periodo fueron Ciudad Bolívar (21 %), Kennedy (13 %) y Santa Fe (9 %)

En el mes de marzo de 2025, se reportaron 106 homicidios, la cifra mensual más alta desde 2016, además de un 69 % de casos perpetrados con arma de fuego.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.