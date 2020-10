Los trancones para ingresar y salir de Bogotá por la Calle 13 colmaron la paciencia de centenares de conductores que tienen que aguantar hasta 3 horas para poder llegar a sus destinos haciendo uso de esta importante vía de acceso a la ciudad. La nueva ciclorruta que se habilitó es uno de los grandes problemas.

Ante los reclamos, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, aseguró que estos trancones no son nuevos y es una deuda que Bogotá y la Nación tienen que resolver.

“Este no es un tema nuevo, los trancones en la Calle 13 no surgen ahora a partir de la cicloruta, no son nuevos y claramente es una problemática que Bogotá y la Nación no han resuelto durante los últimos años”, afirmó el secretario, citado por Blu Radio.