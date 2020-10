El testimonio entregado por Wílder Salazar, que hace un tiempo dio detalles de lo que habría sucedido en el CAI a donde llevaron a Ordóñez, le dijo a la Fiscalía que él le pidió a un comandante que auxiliara a su amigo y que le ordenara a los policías que le dejaran de pagar, se lee en un documento publicado por Semana.

“Le grito desesperado: ‘Mi intendente, por favor ayúdenos, por favor llame una ambulancia, mi amigo está muy mal, no puede respirar. Dígale a ellos [los patrulleros] que no le peguen más’. No me responde nada, no hizo nada. […] Si este intendente hubiera tomado la decisión de hacerles un reclamo o llama una ambulancia, le hubiera salvado la vida a Javier [Ordóñez]”, indicó Salazar.