Según afirma la periodista, el testimonio es del amigo de Javier Ordóñez que también fue llevado al CAI de Villa Luz, en Engativá. En su relato, asegura que fueron 3 horas de horror en las que hubo patadas, choques eléctricos, puños y otras agresiones contra el estudiante.

Como es de conocimiento público, Ordóñez salió con sus amigos sobre las 12 de la noche del martes pasado y luego tuvieron un encontrón con los policías y ataques verbales. Seguido, el video que es material probatorio de la Fiscalía muestra la agresión de los agentes de Policía con pistolas ‘taser’ y posterior traslado al CAI.

El testigo que cita Vicky Dávila en su columna más reciente en Semana era amigo de la víctima mortal, y asegura que, cuando llegaron al CAI, él se pudo bajar por sus propios medios, pero Javier sí bajó esposado de pies y manos y alzado por dos policías que después lo botaron en posición fetal.

“… Javier aún se encontraba vivo y me decía “Costa, me duele todo” y yo le dije “tranquilo, tranquilo” y fue cuando uno de los policías con los que Javier se había peleado le pegó una patada en la cara, una en el pecho y una en el estómago. Y yo les dije a los policías que no le pegaran más…”, asegura el hombre en su relato publicado por la periodista. En ese momento eran pasadas las 12:20 de la mañana.