Casualmente, el familiar del abogado muerto hizo parte de la Policía durante 20 años y reprocha lo sucedido. Según dice, en la época en la que estaba en la institución los comportamientos y prácticas eran diferentes.

“Me duele lo que sucedió porque, cuando se presentaban estos casos de alicoramiento, nosotros tratábamos de apaciguar, no de alentar y, si la persona nos agredía, nosotros tratábamos de no hacerle caso, de no igualarnos en sus insultos”, afirmó el familiar de Ordóñez, citado por Noticias Caracol.