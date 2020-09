El autor de la misiva, publicada por Blu Radio, asegura que fue amenazado por los destituidos policías que descargaron una ‘taser’ contra Javier Ordóñez, minutos antes de que él muriera.

“Tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar. Por lo que me pueda suceder, hago responsables a los patrulleros Juan Camilo LLoreda y Damián Rodríguez. Quiero dejar constancia que no tengo ningún enemigo diferente a los policías que me han amenazado”, le escribió el testigo a Barbosa.