El hipotético escenario fue planteado por la periodista en una entrevista en Semana en la que ella dijo que, si bien la vida de la familia Colmenares cambió completamente con la muerte de Luis Andrés, la existencia de las involucradas en el caso tampoco ha sido fácil.

La pregunta de Hernández a Jorge Colmenares fue directa: “Si usted se las cruzara un día, ¿qué haría?”.

El hermano de Luis Andrés Colmenares destacó en la revista que ya ha tomado esa actitud con amigos de su familiar que estuvieron en la fiesta la noche en que murió.

“Tiempo después, nos cruzamos en diferentes momentos. Conociéndome —puede que tenga mi acentico rolo, pero mi sangre es guajira—, no quiero llegar a exacerbarme, a decir algún insulto del cual después me tenga que arrepentir”.

El concejal de Bogotá dijo que ante escenarios como ese, lo mejor que puede hacer es cambiarse de andén y seguir “antes de que termine diciendo cosas que no son o que puedan implicar el proceso”.

El concejal Colmenares también puso de relieve que las implicadas en el caso están vivas, a diferencia de su hermano; más allá que después del episodio hayan enfrentado varias dificultades.

En su diálogo con el canal digital de Semana, aseguró que ambas tienen vida, un derecho que a su hermano no se le respetó. De igual forma, dijo que aún no las ha perdonado, pero que sigue trabajando en ese proceso.

“No voy a decir que siento la misma ira al pensar en ellas, porque no es así. Nosotros estamos en un proceso de sanación y de perdón. No puedo decir que ya lo hice, no lo he hecho, sigo en mi proceso; pero si cometieron algún delito tienen que responder y ahí la justicia tiene que referirse al respecto”.