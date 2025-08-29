Este viernes 29 de agosto se confirmó una noticia que conmocionó a todo el país: el hallazgo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que había desaparecido mientras se encontraba en las instalaciones del Colegio Gimnasio Campestre Laureles, en Cajicá, Cundinamarca.

(Vea también: Revelan quién encontró el cuerpo de la niña Valeria Afanador, en Cajicá)

El hecho causó una intensa búsqueda durante varios días, en la que participaron organismos de socorro, autoridades locales y la misma comunidad, quienes mantenían la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, el desenlace fue devastador.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles sobre cómo fue hallado el cuerpo de la menor. Según explicó en entrevista con Noticias Caracol, la niña apareció en una zona cercana a la institución educativa.

Lee También

“Apareció con su sudadera en una zona adyacente del colegio, a unos 300 metros, hacia el sector de Fagua, cerca del río”, señaló el mandatario departamental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

¿Qué podría enfrentar el colegio de Valeria Afanador?

El abogado penalista Diego Gutiérrez habló en entrevista con el medio ‘Focus Noticias’ sobre el lamentable caso y manifestó su preocupación por lo sucedido. Señaló que en un país como Colombia no es posible que se presenten hechos de esta naturaleza sin que exista una respuesta contundente por parte de la justicia.

“Hay que determinar con precisión qué fue lo que ocurrió con esta niña y que caiga todo el peso de la ley sobre quienes atentaron contra ella”, afirmó el jurista. Asimismo, explicó que será fundamental establecer si el colegio o las personas responsables de la custodia de la menor podrían estar involucrados en una investigación penal.

De acuerdo con Gutiérrez, en estos casos se debe tener en cuenta la figura jurídica conocida como comisión por omisión, que se refiere a la responsabilidad que recae en quienes, teniendo el deber de actuar como garantes de la protección de un menor, omiten sus obligaciones.

“Cuando una institución abre sus puertas, los padres confían en entregar a sus hijos bajo la certeza de que estarán seguros. Por eso es indispensable evaluar si el colegio cumplió cabalmente con los protocolos de protección y con las funciones que le correspondían”, agregó.

El abogado precisó que, si se llega a establecer que la muerte de la niña fue consecuencia de una negligencia institucional, habría lugar no solo a sanciones administrativas, sino también a investigaciones de carácter penal.

“Se trata de establecer si hubo omisión por parte de quienes tenían el deber jurídico de protegerla. En caso de comprobarse, la institución y sus directivos podrían enfrentar responsabilidades legales”, concluyó.

Colegio de Valeria Afanador se pronuncia sobre la muerte de la menor

En el comunicado oficial, la institución educativa lamentó profundamente la partida de Valeria Afanador, asegurando que su ausencia deja “un corazón herido” en toda la comunidad escolar. El colegio expresó que jamás imaginaron tener que enfrentar una situación tan dolorosa y enviaron un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares de la menor.

“Acompañamos a su familia con nuestra solidaridad y nuestro amor. Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces”, señaló la institución en su mensaje.

De igual manera, el colegio reiteró su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades en el proceso de investigación, con el fin de esclarecer lo sucedido y encontrar respuestas frente a la tragedia. “Reiteramos nuestra disposición absoluta para estar presentes en lo que sea necesario y para seguir, con firmeza, en la búsqueda de la verdad”, agregaron en el comunicado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.