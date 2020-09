Tras meses de diatribas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, Joe Biden, se enfrentan en un primer debate de alta tensión.

A 35 días de las elecciones y a horas de un duelo que será seguido por decenas de millones de personas, ambos campos se acusaron recíprocamente de mentir.

Biden divulgó su última declaración fiscal en un golpe dirigido a Trump, que parece debilitado por revelaciones sobre su situación fiscal aparentemente privilegiada.

“Espero con ansias el debate”, dijo Trump en vísperas del encuentro en Ohio, uno de los estados pendulares que cambian su preferencia de una elección a otra.

Biden encabeza las encuestas en este estado, al igual que los promedios a nivel nacional, según el compilado de RealClearPolitics que le dan una ventaja de 49,7 % frente a 42,9 % del actual mandatario.

Trump espera tener una buena noche, o beneficiarse de un grave error de su oponente demócrata, para repuntar en las encuestas, pues teme convertirse en el primer presidente en 25 años en no conseguir un segundo mandato, desde que el republicano George H. W. Bush perdió frente a Bill Clinton en 1992.

La pandemia, que ha dejado más de 204.762 muertos en el país, la nominación de una jueza conservadora para la Corte Suprema, el debate sobre el racismo, el balance de las carreras de ambos candidatos y las dudas sembradas por Trump sobre la integridad de las elecciones, son algunos de los temas que están en la agenda.

A última hora una bomba cayó sobre los republicanos: las revelaciones del diario The New York Times de que Trump pagó sólo 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año que ganó la presidencia.

El artículo indicó también que las empresas de Trump sufren “pérdidas crónicas”, algo que puede resquebrajar su imagen de poderoso hombre de negocios.

Biden mostró documentos que indican que pago casi 300.000 dólares en impuestos el año pasado. “El pueblo estadounidense merece transparencia de sus líderes y por eso hoy publiqué mis declaraciones fiscales de los últimos 22 años”, expresó Biden en Twitter.

The American people deserve transparency from their leaders, it's why as of today, I've released 22 years of my tax returns. https://t.co/6fwL20fWeI

— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020