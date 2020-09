green

Llama la atención que el lugar elegido para llevarlo a cabo es la Universidad y Clínica Case Western Reserve de Cleveland, Ohio, la cual se viene preparando con todas las medidas de bioseguridad necesarias para el evento. Un sitio que habla mucho sobre el momento actual que vive Estados Unidos y la importancia de la pandemia de cara a las elecciones.

No obstante, aunque The Independent detalla que durante el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden habrá distanciamiento significativo entre los candidatos y no se estrecharán manos (un gesto que el actual mandatario suele usar a su favor para verse dominante), pero quizá lo más visible es que ninguno de los dos usará tapabocas, y tampoco lo hará el moderador.

En Colombia, el debate presidencial entre Trump y el candidato dep rtido demócrata Joe Biden se podrá observar solo por canales de televisión paga como CNN.

Los temas del primer debate presidencial: entre coronavirus y racismo

En el primer choque, la Comisión de Debates Presidenciales informó que los temas que tratarán serán fundamentalmente los siguientes, sin un orden estricto:

La trayectoria de Trump y Biden.

La Corte Suprema.

Coronavirus.

La economía.

Racismo y violencia.

La integridad de las elecciones.

El debate presidencial tendría una duración de 90 minutos sin pausas para comerciales, pero se dividirá en franjas de 15 minutos para cada tema. La discusión comenzará con una pregunta que cada candidato podrá responder en un lapso de 2 minutos, pero también podrán interpelarse mutuamente al terminar, por lo que los tiempos tendrán que ser equilibrados por el moderador, sabiendo que podrían extenderse un poco más en caso de que sea necesario.

Un moderador que podría molestar a Trump

Un detalle adicional que podría jugar en la dinámica del primer debate presidencial es el moderador, Chris Wallace, quien, pese a pertenecer al canal de ala conservadora Fox News, no es exactamente de los afectos de Trump, tal como lo menciona el New York Times.

“La selección de Wallace puede provocar a Trump, que ha criticado la cobertura del presentador de Fox News en el pasado“, indica ese diario, señalando que incluso en una oportunidad lo comparó “desfavorablemente con su padre, la leyenda de 60 Minutos, Mike Wallace, quien murió en 2012”.

El 7 de octubre será el debate vicepresidencial, mientras que los otros dos debates presidenciales serán el 15 y el 22 de octubre, con formatos y moderadores distintos. Las elecciones en Estados Unidos serán el próximo 3 de noviembre.

En este enlace de la cadena estatal C-Span podrá seguir el debate en tiempo real, a partir de las 8 p.m. de este martes 29 de septiembre: