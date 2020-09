La campaña de Biden publicó los documentos fiscales de Biden horas antes del primer debate televisado con Trump, envuelto en un nuevo escándalo después de que The New York Times revelara este domingo que ha pagado un mínimo de impuestos en los últimos años y que afronta deudas por valor de cientos de millones de dólares.

En una llamada con la prensa, la directora de comunicación de la campaña, Kate Bedingfield, desveló la publicación por parte de Biden y de su esposa, Jill, de su declaración de impuestos relativa al año 2019, de manera que hasta ahora han divulgado las declaraciones de 22 años.

Los documentos muestran que Biden y su esposa, Jill, reportaron haber tenido un ingreso bruto ajustado de 985.233 dólares y, como resultado, pagaron 300.000 dólares en impuestos federales en 2019, un año en el que el exvicepresidente se concentró en su campaña electoral para la Casa Blanca.

“El pueblo estadounidense merece transparencia por parte de sus líderes, es por eso que hasta el día de hoy he publicado 22 años de mis declaraciones de impuestos”, escribió Biden en su Twitter, citando la noticia de la publicación de su declaración de la cadena CNBC.

The American people deserve transparency from their leaders, it's why as of today, I've released 22 years of my tax returns. https://t.co/6fwL20fWeI

— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020