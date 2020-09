green

En la agenda del debate presidencial entre Biden y Trump de este martes 29 de septiembre no está incluido el escándalo por las revelaciones de The New York Times sobre el no pago de impuestos de Donald Trump durante 11 de los 18 años de su historia tributaria reciente.

No obstante, medios como CNN explican que es una oportunidad de oro para el candidato por el partido demócrata Joe Biden, si lo sabe aprovechar.

Y es que el escándalo es de tal dimensión, que si se le llega a comprobar evasión de impuestos, el presidente pasaría de la Casa Blanca a la cárcel, según el exfiscal federal de Estados Unidos, Nick Akerman, exmiembro del equipo que le siguió juicio a Richard Nixon por el escándalo de Watergate, en conversación con W Radio.

El experto opina que Donald Trump podría pagar 3 años de cárcel si se comprueba que radicó un retorno fraudulento (como el de 89,9 millones de dólares que solicitó en 2003) y 5 años más por evasión de impuestos (que es diferente a “evitar impuestos”, una práctica de muchas compañías), y considera esta situación como “extremadamente grave”.

Estos son los puntos de la agenda del debate presidencial

Varios de los temas que se van a tratar en el debate presidencial de 90 minutos, sin interrupción para comerciales, no favorecen al presidente Trump.