Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió el viernes el noreste de Daca, la capital de Bangladés, y causó al menos cinco muertos y un centenar de heridos, según un nuevo balance del gobierno.

Periodistas de AFP vieron a personas llorando en las calles de Daca mientras otros parecían conmocionadas.

El sismo de magnitud 5.5 se produjo a las 10:38 locales cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Departamento Meteorológico de Bangladés reportó a su vez un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en la ciudad de Madhabdi, en el distrito de Narsingdi. El temblor se sintió durante 26 segundos, precisó.

Al menos cinco personas murieron y unas 100 resultaron heridas, entre ellas estudiantes universitarios y trabajadores de una fábrica, indicó el jefe del gobierno provisional, Muhammad Yunus, en un comunicado.

Estas son las imágenes del terremoto:

A strong earthquake struck Dhaka and several districts in Bangladesh earlier today. Bangladesh Red Crescent (@BDRCS1) teams were on the ground within minutes, supporting affected people and conducting assessments.@IFRC is closely monitoring the situation and ready to support. pic.twitter.com/bVkcYF4cgR — IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) November 21, 2025

🚨🇧🇩 BREAKING: BANGLADESH ROCKED BY 6.0 EARTHQUAKE A magnitude 6.0 earthquake struck Bangladesh early Friday, shaking the densely populated region around Dhaka. The quake hit at 4:38 GMT at a depth of 36 kilometers, with its epicenter roughly 28 kilometers northeast of the… pic.twitter.com/LC1w1RrS3z — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2025

🚨 EARTHQUAKE ALERT

A terrifying earthquake just shook Dhaka city and nearby regions. People rushed out of buildings in panic. More updates soon…#Bangladesh pic.twitter.com/aV4D4YoqQX — TridentX ᴵⁿᵗᵉˡ (@TridentxIN) November 21, 2025

Dos niños figuran entre las personas fallecidas, informó el Ministerio de Salud de este país asiático de 170 millones de habitantes.

Otras tres personas, entre ellas un niño, murieron al caer la barandilla de un edificio de ocho pisos frente a una carnicería en el barrio de Armanitola, en las afueras de Daca.

El sistema del USGS que proporciona evaluaciones preliminares sobre el impacto de los terremotos había estimado la posibilidad de que se produjeran “muertes significativas” y daños.

El terremoto provocó pánico entre los habitantes, muchos de los cuales se encontraban en sus casas en su día libre cuando oyeron una fuerte explosión y salieron corriendo al exterior.

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.