Un temblor de magnitud 4,7 estremeció en la tarde de este viernes 24 de octubre al norte del país, provocando preocupación entre los habitantes de La Guajira y zonas vecinas. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro se ubicó a 37 kilómetros de Maicao, con una profundidad de 66 kilómetros, y se registró hacia las 4:30 p. m.

El movimiento telúrico se sintió con intensidad en municipios cercanos a la frontera con Venezuela, e incluso en varios puntos de la costa Caribe. De acuerdo con la plataforma Sismo Sentido, fue percibido en al menos 11 centros poblados del norte colombiano, entre ellos Riohacha, Uribia y Albania.

Aunque no se reportan daños estructurales graves ni víctimas, las autoridades mantienen vigilancia ante posibles réplicas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-10-24, 16:30 hora local Magnitud 4.7, Profundidad 66 km, Cerca de la Costa de Venezuela ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/36DwBExzre — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 24, 2025

Qué hace en caso de un temblor

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recordó la importancia de conocer el nivel de amenaza sísmica en cada región del país y revisar si las edificaciones cumplen con normas sismorresistentes.

También recomendó asegurar muebles y objetos pesados, participar en simulacros y tener un kit de emergencia con linterna, radio, botiquín, agua y alimentos no perecederos.

Durante un sismo, los organismos de prevención insisten en mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que el movimiento cese. Luego, cerrar los registros de agua, gas y energía antes de evacuar, y permanecer atentos a las indicaciones oficiales.

Las autoridades locales en La Guajira mantienen comunicación con los organismos nacionales para evaluar el comportamiento del sistema sísmico durante las próximas horas.

