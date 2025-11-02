Al menos nueve personas murieron en un terremoto de magnitud 6,3 que azotó el lunes el norte de Afganistán, dos meses después de un mortífero sismo en el este del país, informaron fuentes locales.

El sismo ocurrió alrededor de la 01H00 locales (20H30 GMT del domingo) con epicentro en Kholm, en la provincia de Samangan, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En Samangan “hemos contado cinco mártires”, indicó Mohamadulah Hamad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANGD). Reportó también 143 heridos en esa provincia, los cuales en su mayoría “regresaron a sus casas después de ser atendidos”, señaló en un comunicado.

🇦🇫 | Un fuerte sismo de 6.3 sacudió el norte de Afganistán. El epicentro se localizó cerca de Mazār-e Sharīf, a una profundidad de 28 km. Se produjeron daños significativos en varias localidades, incluyendo el santuario histórico de “Rawza” en la provincia de Balkh. زلزله زلزله pic.twitter.com/ju5ymhiXBW — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) November 3, 2025

Otras cuatro personas murieron en la provincia vecina de Balkh, donde se encuentra la ciudad norteña de Mazar-e-Sharif, según el portavoz del departamento provincial de Salud, Kamal Khan Zadran.

Las deficientes redes de comunicación y falta de infraestructura suelen complicar las respuestas de emergencia en zonas montañosas. Las autoridades suelen tardar horas o días en llegar a los sitios remotos para evaluar los daños.

En Mazar-e-Sharif, numerosos habitantes salieron de sus viviendas por temor a que sus casas colapsaran, observó un corresponsal de la AFP.

Las sacudidas se sintieron incluso en la capital, Kabul, de acuerdo con corresponsales de la AFP en la ciudad.

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2.200 personas. Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.

El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.

Afganistán ha enfrentado varios terremotos desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1.500 muertos y destruyó más de 63.000 viviendas.

La ONU y organismos de socorro han advertido que el hambre está aumentando en Afganistán, cuya población sufre una crisis humanitaria agravada por la sequía y el colapso económico.

