La situación entre Venezuela y Estados Unidos está lejos de mejorar, pues el país norteamericano se mantiene muy cerca del sudamericano para frenar cualquier tipo de acción que incluya narcotráfico.

(Ver también: Maduro y Putin estrechan relaciones frente a escalada de EE. UU.: ¿qué implica?)

De hecho, el ejército estadounidense ya ha adelantado algunos ataques en contra de barcos provenientes de Venezuela porque, según ellos, llevan cargas de droga, por lo que son derribados casi que de inmediato.

Ante esto, desde Venezuela temen porque se presente una invasión, así que ya está preparando hasta a los civiles con capacitaciones gratuitas en caso de que la situación se escale más.

Lee También

Entrenamiento de civiles venezolanos

Por medio de un video que está rondando en las redes sociales, se puede apreciar cómo los militares están llegando a las principales ciudades y allí las personas se inscriben voluntariamente para recibir capacitación y asesoría con todo lo relacionado a las armas.

Así es que se están preparando los civiles venezolanos:

▶️MADURO PUSO A ENTRENAR A SUS CIUDADANOS | 😱 🇻🇪🔫Este fin de semana, civiles en Venezuela recibieron entrenamiento militar en las calles con armas de grueso calibre. La medida es una respuesta al despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe. 💥El Gobierno de Nicolás… pic.twitter.com/KP7wSrY9n5 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) September 22, 2025

De hecho, lo que se pretende es que las personas:

Se instruyan en el uso de armamento.

Disparen.

Aprendan a defenderse.

“Ahorita estoy entrenando para prepararme por si se vienen a meter para acá para Venezuela, tenemos cómo defendernos. Estamos preparados para el ataque”, dijo una mujer, en diálogo con Blu Radio.

Por su parte, un hombre agregó: “Aquí los vamos a esperar, para que respeten. Aquí hasta las mujeres van a salir a tirar plomo, para que él vea que estamos preparados para todo, sin miedo“.

(Ver también: Maduro, temeroso de ataque de EE. UU., ordenó entrenar a ciudadanos en manejo de armas)

Así las cosas, muchas personas en Venezuela, por miedo a que Estados Unidos invada, ya se están preparando en caso de que se arme algún tipo de confrontación allí justamente por lo que ha venido ocurriendo entre Donald Trump, presidente de Venezuela, y Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.